Чтобы попасть в каждый дом, ETV+ получил 300 000 евро

Сегодня ETV+ транслируется в сети свободной трансляции с 90% территориальным покрытием (Multipleks 6), в результате чего примерно у 80 000 жителей Эстонии нет возможности смотреть телеканал или качество трансляции плохое. При помощи дополнительных средств ETV+ будет переведен в основную сеть свободной трансляции (Multipleks 1), и проблемы с трансляцией будут решены.

«Эстонское государство должно предлагать всем заинтересованным жителям возможность смотреть бесплатно качественный и независимый русскоязычный телеканал. При помощи дополнительных средств начиная со следующего года ETV+ попадет в каждый дом, таким образом мы увеличим покрытие единого инфопространства по всей Эстонии», - обосновал решение министр культуры Индрек Саар.