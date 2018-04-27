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  • Фото: в Таллинне появится новый жилой район с оригинальным названием

Фото: в Таллинне появится новый жилой район с оригинальным названием

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ФОТО: KV.EE

Новый жилой район получил название Uus-Holland - Новая Голландия, и скоро кто-то, прогуливаясь по новоголландским улицам, попытается вообразить себя в Амстердаме, а кто-то - на острове Новая Голландия в Петербурге. Но наша Новая Голландия не будет похожей ни на то, ни на другое.

Uus-Holland состоит всего из четырех домов и строится на улице Туукри. Всего планируется 250 квартир с площадью от 26,9 м2 до пентхауса с видом на море. 

ФОТО: KV.EE

Застройщики обещают, что уровень строительства будет отвечать вкусу даже самого взыскательного покупателя. При выполнении внутренней отделки применят стандарты выше среднего, требуемого покупателями недвижимости в центре города.

ФОТО: KV.EE

После окончания строительства первого этапа Рейди-теэ улица Туукри превратится в тихую второстепенную улицу. Также в ходе строительства будет решены вопросы отвода дождевой воды, так что плавать на надувных матрасах, как бывало неоднократно после проливных дождей, по затопленной проезжей части больше, вероятно, не придется.

ФОТО: KV.EE

Автор проекта жилого района Uus-Holland - Nord Projekt. Продажу организует Pindi Kinnisvara. Первый этап строительства будет закончен в сентябре 2018 года. Продажа квартир уже началась. 

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