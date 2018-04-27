Фото: в Таллинне появится новый жилой район с оригинальным названием

Новый жилой район получил название Uus-Holland - Новая Голландия, и скоро кто-то, прогуливаясь по новоголландским улицам, попытается вообразить себя в Амстердаме, а кто-то - на острове Новая Голландия в Петербурге. Но наша Новая Голландия не будет похожей ни на то, ни на другое.
Uus-Holland состоит всего из четырех домов и строится на улице Туукри. Всего планируется 250 квартир с площадью от 26,9 м2 до пентхауса с видом на море.
Застройщики обещают, что уровень строительства будет отвечать вкусу даже самого взыскательного покупателя. При выполнении внутренней отделки применят стандарты выше среднего, требуемого покупателями недвижимости в центре города.
После окончания строительства первого этапа Рейди-теэ улица Туукри превратится в тихую второстепенную улицу. Также в ходе строительства будет решены вопросы отвода дождевой воды, так что плавать на надувных матрасах, как бывало неоднократно после проливных дождей, по затопленной проезжей части больше, вероятно, не придется.
Автор проекта жилого района Uus-Holland - Nord Projekt. Продажу организует Pindi Kinnisvara. Первый этап строительства будет закончен в сентябре 2018 года. Продажа квартир уже началась.