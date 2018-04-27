Фото: в Таллинне появится новый жилой район с оригинальным названием

Новый жилой район получил название Uus-Holland - Новая Голландия, и скоро кто-то, прогуливаясь по новоголландским улицам, попытается вообразить себя в Амстердаме, а кто-то - на острове Новая Голландия в Петербурге. Но наша Новая Голландия не будет похожей ни на то, ни на другое.