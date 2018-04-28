Таранд: берите с собой факелы и вилы!

Кто к нам с мечом придёт…

Давление со стороны Эстонской евангелической лютеранской церкви заставило лицемерное правительство почти что нарушить конституцию. Только благодаря решительному вмешательству канцлера права была остановлена противозаконная деятельность кабинета министров ради подарка церкви в виде миллионов. С щедрой руки города Таллинна попам достался столичный Домский собор, ибо приход будто бы рачительным хозяином для главного церковного здания является.

Рачительный хозяин сам оплачивает свои расходы, однако на самом деле управляющие церковным имуществом уже затребовали из госказны эту же сумму, поскольку согласно не одобренному пока парламентом решению правительство выделит Эстонской евангелической лютеранской церкви субсидию на реставрацию именно Домского собора. Какому ещё некоммерческому товариществу (кроме партий) позволили бы владеть и управлять недвижимостью за счёт налогоплательщиков?

Когда будут утрясены все имущественные вопросы – т.е. создан плацдарм для высадки десанта – настанет время для дальнейшего штурма. Теперь Вийлма настроился на оказание влияния на общественные и свободные от религии институты и уже зарится на вмешательство в личную жизнь людей. Всё идёт согласно его же собственному манифесту: «Наша церковь должна касаться каждого человека и служить всему народу, однако для этого нужно быть понятным любому и достучаться необходимо до каждого. К сожалению, весь народ в церковь не ходит, а это значит, что церкви придётся самой пойти в народ и начать распространять своё слово за стенами богоугодного заведения». Вийлма не интересует то обстоятельство, что большинство населения страны по собственной воле приняло решение не ходить в церковь и не желает ни лично соприкасаться с архиепископом, ни пользоваться его услугами.

Полтора года назад, когда состоялось открытие постоянной экспозиции Эстонского национального музея, не успели ещё организаторы торжественной церемонии погасить в здании свет, как появился архиепископ и потребовал снятия с выставки одного экспоната. Сам Вийлма вообще не понял, что нарушает конституционное право художников и учёных на свободу самовыражения. Но ведь так оно в жизни и бывает, что каждый раскидывает свои телеса ровно на таком пространстве, на котором ему позволяют это делать.

Окрылённая нынешним успехом, церковь Вийлма решила после вторжения в школы, музеи и прочие просветительские учреждения начать вламываться со своей чудодейственной истиной в людские дома и даже спальни. Согласно выверенной пиарщиками формулировке церковный собор одобрил требование относиться к конституционному понятию «брак» всего лишь как к «волеизъявлению» и «нашей же внутренней жизненной позиции». Но даже это оказалось необратимым вмешательством в политическую сферу – из отзывов можно было сделать вывод, что церкви удалось заставить карманные партии представлять её интересы в обмен на продажу им голосов своих прихожан.

Надеюсь, пиарщики объяснили Вийлма, что в политической сфере действуют совсем иные правила игры, нежели в церковной. В ней действуют не принципы «все грешны» и «мы несём вам любовь», а сами политики – в рясе архиепископа или без неё.