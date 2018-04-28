Таранд: берите с собой факелы и вилы!

Не прошло и месяца после того, как архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийлма объявил о намерении своей организации и себя лично стать лидером общественного мнения эстонского общества, раз уже вся страна вкушает странные плоды этого заявления. Публицист Каарел Таранд отмечает на страницах «Учительской газеты», что риторика лидера общественного мнения Вийлма весьма воинственна, что и неудивительно, потому как церковники привыкли ведь претендовать на истину в последней инстанции и насильно просвещать плебеев.
В своём интервью ERR, данному в День дураков и смеха 1 апреля, архиепископ сообщил: «Мы вернём себе те позиции, которые когда-то были у церкви как у лидера общественного мнения наравне с другими организациями и людьми, задающими тон. Мы вернёмся за стол переговоров, откуда нас когда-то оттеснили во второй ряд». Из этого ясно вырисовывается, что «враги церкви» между делом отобрали у неё какое-то неотъемлемо принадлежащее одной лишь ей место. Теперь же под звуки барабанной дроби новоявленный мессия возвестит о возвращении себе былого престола.
Зависимость от пиара губительна для души в той же степени, что и водка для печени.
Лидеры общественного мнения и зависимые
Так просто эти дела всё-таки не делаются. Во-первых, лидером общественного мнения (понятие само по себе аморфное) невозможно стать самому. Такую роль дают и титул присуждают всё-таки другие люди. Те, кто спрашивают и оценивают чужое мнение. Про нищих духом народных избранников, злоупотреблявших в буфете замка Тоомпеа алкоголем, на стыке веков обычно ехидно говорили, что «они допились до лидеров общественного мнения».
С тех пор по части принятия на грудь нравы эстонского народа существенно улучшились, а алкогольная зависимость уменьшилась. Тем не менее, если одна зависимость просто сменяется другой, то пользы от этого никакой. Зависимость от пиара губительна для души в той же степени, что и водка для печени.
Зависимым именно от пиара архиепископ Вийлма, похоже, и стал. В сфере пиар-бизнеса спецы по продажам обещают сделать лидером общественного мнения любую деревенщину, но только за приличные бабки. В силки этих торгашей Вийлма как раз и угодил, покупая у них эту услугу и не отдавая себе отчёт в том, не закончится ли всё это пиршество гоголевским «во-первых, пользы отечеству решительно никакой, а во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы».
К тому же, существует чёткая разница между теми лидерами общественного мнения, которые являются личностями и находятся на своём месте, и теми, которые занимают чьё-то место по долгу службы. Эстонские СМИ без применения критического подхода предоставляют людям слишком большую площадку из-за их должностного статуса, а также исходя из принципа, что если какое-то сообщество однажды выбрало или назначило себе вожака, то пускай он от их имени и за них всех и говорит. Вся история человечества опровергает утверждение, будто сразу вслед за получением должности разум человека делает качественный рывок. К примеру, мы ежедневно лицезреем и слушаем пустую трепотню «заполнителей» государственных должностей, и именно за этим «круглым столом» архиепископ теперь и уселся.
Наверняка пиарщики посоветовали ему: будь всё время на виду, в плохом ли контексте, хорошем, главное – используй любую возможность. Ну а после этого настигнет тебя разом и почёт, и положение в обществе. Вийлма и вторит вослед: «На общегосударственном уровне следует быть, не хочу сказать агрессивнее, а скорее более ретивым». За последние полгода эта ретивость свелась к двум основным желаниям – ещё больше бабла и власти! Было отрадно видеть, как некоторые теологи и прочие церковники пытались напомнить архиепископу и его пиарщикам об ущербе, наносимом неприкрытостью подобных амбиций репутации церкви и лютеранской вере. Те всё равно ничему не научились.
Кто к нам с мечом придёт…
Давление со стороны Эстонской евангелической лютеранской церкви заставило лицемерное правительство почти что нарушить конституцию. Только благодаря решительному вмешательству канцлера права была остановлена противозаконная деятельность кабинета министров ради подарка церкви в виде миллионов. С щедрой руки города Таллинна попам достался столичный Домский собор, ибо приход будто бы рачительным хозяином для главного церковного здания является.
Рачительный хозяин сам оплачивает свои расходы, однако на самом деле управляющие церковным имуществом уже затребовали из госказны эту же сумму, поскольку согласно не одобренному пока парламентом решению правительство выделит Эстонской евангелической лютеранской церкви субсидию на реставрацию именно Домского собора. Какому ещё некоммерческому товариществу (кроме партий) позволили бы владеть и управлять недвижимостью за счёт налогоплательщиков?
Когда будут утрясены все имущественные вопросы – т.е. создан плацдарм для высадки десанта – настанет время для дальнейшего штурма. Теперь Вийлма настроился на оказание влияния на общественные и свободные от религии институты и уже зарится на вмешательство в личную жизнь людей. Всё идёт согласно его же собственному манифесту: «Наша церковь должна касаться каждого человека и служить всему народу, однако для этого нужно быть понятным любому и достучаться необходимо до каждого. К сожалению, весь народ в церковь не ходит, а это значит, что церкви придётся самой пойти в народ и начать распространять своё слово за стенами богоугодного заведения». Вийлма не интересует то обстоятельство, что большинство населения страны по собственной воле приняло решение не ходить в церковь и не желает ни лично соприкасаться с архиепископом, ни пользоваться его услугами.
Полтора года назад, когда состоялось открытие постоянной экспозиции Эстонского национального музея, не успели ещё организаторы торжественной церемонии погасить в здании свет, как появился архиепископ и потребовал снятия с выставки одного экспоната. Сам Вийлма вообще не понял, что нарушает конституционное право художников и учёных на свободу самовыражения. Но ведь так оно в жизни и бывает, что каждый раскидывает свои телеса ровно на таком пространстве, на котором ему позволяют это делать.
Окрылённая нынешним успехом, церковь Вийлма решила после вторжения в школы, музеи и прочие просветительские учреждения начать вламываться со своей чудодейственной истиной в людские дома и даже спальни. Согласно выверенной пиарщиками формулировке церковный собор одобрил требование относиться к конституционному понятию «брак» всего лишь как к «волеизъявлению» и «нашей же внутренней жизненной позиции». Но даже это оказалось необратимым вмешательством в политическую сферу – из отзывов можно было сделать вывод, что церкви удалось заставить карманные партии представлять её интересы в обмен на продажу им голосов своих прихожан.
Надеюсь, пиарщики объяснили Вийлма, что в политической сфере действуют совсем иные правила игры, нежели в церковной. В ней действуют не принципы «все грешны» и «мы несём вам любовь», а сами политики – в рясе архиепископа или без неё.
Как Европейский суд по правам человека уже не раз объяснял, в отличие от обычных публичных персон политикам следует мириться с гораздо более масштабной критикой, в т.ч. с обидными, шокирующими и тревожными сообщениями. Церковь была на протяжении веков организацией, эффективно преследующей инакомыслящих. Пускай она теперь не удивляется, что, поднявши меч, она увидит, как против неё поднимутся другие и гораздо более острые мечи. Или, как советуют на страничке в «Фейсбуке» целевого фонда Защиты Патриархата и Средневековья: «Берите с собой факелы и вилы!».