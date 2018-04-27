Скрытая сторона бесплатного общественного транспорта: микроавтобусная компания ждет смертного приговора

«Наша основная работа - коммерческие перевозки на внутриуездных линиях в Харьюмаа, мы заполняем пробелы в расписании общественного транспорта, который финансируется государством. Если люди смогу ездить на этих автобусах абсолютно бесплатно, то, очевидно, количество пассажиров на наших рейсах уменьшится, и мы не сможем продолжать перевозки», - сказал Сааг, добавив, что сейчас их предприятие выполняет рейсы по трем маршрутам: между Таллинном и Коэру, на уездной автобусной линии Таллинн-Рийзипере-Нисси-Турба и на микроавтобусах по маршруту Таллинн-Козе-Арду, передает Äripäev.