Хейки Раудла: если учитель счастлив, то и ученики в раю

«Юку в ботаническом саду» (рассказ)

Юку уже не раз бывал в зоопарке, но ни разу в ботаническом саду – чего за свои деньги пялиться на какую-то зелень?! Вокруг дома Юку одни только деревья да кустарники, а лебеды и крапивы столько, что хоть вешайся… Можно было бы и самому показывать это за деньги.

У биологички Пилле идефикс – по весне сходить вместе с классом в ботанический сад. И никаких но! К компашке непременно должна примкнуть классная руководительница, барышня Варес. Юку утешает лишь то, что после урока растениеведения было обещано забраться на телебашню.

По приезде в Таллинн экскурсанты попадают под проливной дождь и поэтому ограничиваются прочёсыванием оранжерей ботанического сада. Юку с первого взгляда привлекают высокие и шикарные пальмы. Вот он и устраивается прямо под ними. «Теперь будет о чём рассказать другим, как отдыхал летом под пальмами», - мечтательно произносит пацан, закрывая глаза. Всю идиллию обламывает гарканье классухи: «Юку, это экспонат, а не плюшевый мишка!». Юку охватывает ощущение, будто он свалился с пальмы: «Не знаю, есть ли в Африке ворóны?».

Ну и кактусы же бывают! Одни как большие ежи, другие словно воткнутые в землю колючие дубины, а третьи выглядят как нанизанные друг на друга зелёные блины. Проход в кактусовую оранжерею узкий. Продвигаться вглубь неё надо осторожно, дабы не уколоться, но случается именно это. Барышня Варес роняет в проходе свой футляр для очков, а подлиза Юхан шустро торопится его поднять. Всё, что происходит после этого, достойно снятия на видео, но трясущийся от смеха Юку не может совладать с собой и с трудом удерживает в руке телефон.

Юхан шлёпается задницей прямо на «блинный» кактус, который гид называл опунцией. Потом он от боли и испуга кидается головой вперёд в объятия мадемуазель Варес. Та машет своими крылышками, пытаясь найти точку опоры там, где её нет, и таки падает прямо на огромный кактус, напоминающий ёжика. Ущерб для кактусовой оранжереи ограничивается убийством трёх экспонатов. Охрана выводит обоих дебоширов, а мамзель Варес надолго берёт синий лист. Юхан же предпочитает во время уроков не сидеть, а стоять. Так сбывается давнее и тайное желание Юку: «Чтоб ему кактус в ..!».

Очередь доходит и до стыдливой мимозы. «Подумать только – у растений тоже есть чувства и душа, хотя у некоторых людей нет ни того, ни другого, - размышлял Юку. - Этот цветок можно было бы показать всем вегетарианцам, которым не осталось бы ничего другого, кроме как грызть камни да глотать песок. Жаль только, что по воле рока поклонник вегетарианских блюд Юхан не разделит этот момент истины». Юку с благодарностью думал как о хрюшке, так и о капусте, которые ради него должны отдать Богу свою душу и плоть.

Под куполом оранжереи висят какие-то странные серые мочалки, напоминающие потрёпанные губки для мытья посуды. Ни горшков, ни земли, ни воды. Якобы это растения, питающиеся пылью и впитывающие из воздуха необходимую им влажность. «К чему выращивать в Эстонии помидоры, огурцы и петрушку? – подумал Юку, и ему в голову мгновенно залетела шальная мысль. - Надо начать в массовом порядке выращивать такие вот пылепожиратели!». Он отщипнул себе небольшой отросток и нежно положил его в карман, словно это страховка на будущее, этакая четвёртая ступень беззаботной жизни на пенсии.

В конечном счёте Юку остаётся очень даже доволен посещением ботанического сада, потому как даже в зоопарке за один раз не сбывается так много мечтаний.