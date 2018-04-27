В Таллинне вновь подорожало топливо
27 апреля 2018 г., 13:29
Сравнение цен на автозаправочных станциях Circle K в странах Балтии показало, что за неделю топливо подорожало во всех трех столицах, но в Таллине рост цен был более ощутимым, пишет Majandus24.
В столице Эстонии стоимость 95-го и 98-го бензина выросла на 2,5 цента. На LPG цена осталась на уровне прошлой недели.
В Риге стоимость 95-го, 98-го бензина, а также дизельного топлива выросла на один цент.
В Вильнюсе стоимость 95-го и 98-го бензина на 0,1 цента. Стоимость дизельного топлива и LPG осталась на уровне прошлой недели.
Данное сравнение цен носит информативный характер. Стоимость топлива может различаться в зависимости от заправки.