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В Таллинне вновь подорожало топливо

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Продажи топлива выросли в этом году на 5%, что связано с более низкой, чем в прошлом году, ценой.

ФОТО: марко саарм/sakala

Сравнение цен на автозаправочных станциях Circle K в странах Балтии показало, что за неделю топливо подорожало во всех трех столицах, но в Таллине рост цен был более ощутимым, пишет Majandus24.

В столице Эстонии стоимость 95-го и 98-го бензина выросла на 2,5 цента. На LPG цена осталась на уровне прошлой недели.

В Риге стоимость 95-го, 98-го бензина, а также дизельного топлива выросла на один цент.

В Вильнюсе стоимость 95-го и 98-го бензина на 0,1 цента. Стоимость дизельного топлива и LPG осталась на уровне прошлой недели.

Данное сравнение цен носит информативный характер. Стоимость топлива может различаться в зависимости от заправки.

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