Доктор педагогики о моде на дошкольную мультилингвальность: кругом одна болтовня, зачем вообще язык?

Поскольку после Второй мировой войны многие финны сбежали в более зажиточную Швецию и стали создавать там семьи, то в 1960-е годы было принято решение измерить смышлёность (IQ) детей шведских финнов. Выяснилось, что коэффициент интеллекта детей из смешанных семей был ниже, чем у их моноязычных сверстников из Швеции или Финляндии.

Другой пример. После войны психологи сравнили послеродовое развитие европейских и африканских детей, придя к выводу, что в первые два года жизни негритянские дети существенно опережали в своём развитии европейских малышей. Поскольку негритянки повсюду таскали на себе своих детей, то появилась теория – для развития ребёнка необходим телесный контакт между ним и матерью.

Владение терминологией

Эту т.н. теорию чувства защищённости некоторые лекторы проповедуют до сих пор. Основная причина ускоренного развития негритянских детей выяснилась уже в институтах Жана Пиаже – благодаря передвижению вместе с мамой их чувства (особенно зрение, слух и осязание) развивались своевременно и естественным, т.е. природным способом. Просто и понятно!

Развитие речи и языка начинается со слушания и слышания особенно в течение двух первых лет жизни, однако конечной целью развития ребёнка является формирование думающего человека. Сложность мыслительного процесса заключается в том, что несмотря на использование языка (артикуляцию слов), слова несут смысловую нагрузку и именно понимание смыслов делает нас мыслящими существами.

Овладение языком (словами) и смыслами применительно к окружающей действительности у детей должно происходить одновременно. Другими словами, активному и непосредственному контакту ребёнка с природой должны сопутствовать пояснения со стороны родителей. При деревенском образе жизни, максимально приближенному к природе, это проще простого. В городских же условиях подобная синхронность становится всё более невозможной.

Увеличение количества слов (resp. языков) само по себе не улучшит способность детей мыслить. Джером Брунер из Гарвардского университета (дожил до ста лет) – один из основателей когнитивной психологии – доказал наличие связи между смыслами и мыслительным процессом. К аналогичному выводу пришёл и Лев Выготский – дошкольный период является определяющей фазой развития мышления!

Проклятие новомодности

Тем не менее, не стоит отчаиваться – родители, у которых разные родные языки, пускай говорят со своим ребёнком каждый на своём и знакомят их с соответствующими смыслами. Тогда надежда не исчезнет. Вот только хватит ли им-нам на это сил и времени?

Суровая жизнь не раз уже доказывала, что, к сожалению, не хватит – прислушайтесь хотя бы к людям вокруг нас или ознакомьтесь с наблюдениями Дайаны Халперн о США: весь мир наполнен болтовнёй, а не смыслами. Даже на прошедшем 15 апреля 30-м пленуме Творческих союзов Эстонии мысли были только у трех-четырёх выступающих, тон же задавало пустопорожнее краснобайство – одни лишь слова, слова, слова… В чём же тогда смысл языка?!

На протяжении четверти века для нижеподписавшегося тема развития детей была как теоретическим, так и практическим вопросом (о школе), но… настали новые времена и ведутся поиски новых решений. Ещё в 1930-е годы наш Таммсааре заметил, что «всезнайство и неспособность во что-либо углубиться являются угрозами новых времён»…