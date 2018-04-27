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У финских наркоторговцев конфисковали биткойнов на 700 тысяч евро

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ФОТО: BENOIT TESSIER/REUTERS/SCANPIX

В Финляндии раскрыта банда наркоторговцев, которые заработали сотни тысяч евро на распространении наркотиков через анонимную сеть Тор. Об этом сообщает полиция республики.

Расследование крупного дела началось с того, что в Эспоо (город-спутник Хельсинки) летом 2017 года сотрудники полиции задержали водителя «под кайфом». В ходе расследования было арестовано три человека, еще несколько были задержаны, пишет "Фонтанка".

В ходе обысков изъяли 6000 сильнодействующих таблеток противоэпилептического свойства и 150 единиц полусинтетического психоактивного вещества, сотни стимулирующих таблеток, а также некоторое количество наркотика растительного происхождения. Следователи допросили около сотни покупателей зелья.

В декабре 2017-го Центральная криминальная полиция Финляндии конфисковала у подозреваемых более 60 тысяч евро, две пары дорогих часов и более 70 биткойнов, стоимость которых на тот момент составляла около 700 тыс. евро.

Дело передано на рассмотрение прокурора, обвинение будет выдвинуто в мае.

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