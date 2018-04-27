В Испании начали продажу модульных домов за 120 тысяч евро, которые можно собрать за пять часов

Всего за 120 тысяч евро любой желающий может заказать одно- или двухэтажный дом Casa Montaña по одному из выбранных проектов. Сборка дома на участке займет не более пяти часов - и можно въезжать в собственное жилище.

Но вначале вся конструкция собирается на фабрике в Мадриде. Производство модулей и всего наполнения будущего дома занимает около четырех месяцев. А когда все детали подобраны и подогнаны, дом разбирают и перевозят на землю его будущих владельцев.

ФОТО: скриншот с сайта elconfidencial.com

Первыми подобный модульный дом получила британская семейная пара ландшафтных дизайнеров, которая переехала из Англии на северо-запад Испании - в Астурию, в гористый, прибрежный район. Теперь в 600 километрах от Мадрида, в районе горной цепи Кантабрия, на месте старого каменного зернохранилища стоит дом из оцинкованной стали, дерева и стекла под черной шиферной крышей.

ФОТО: скриншот с сайта elconfidencial.com

Общая полезная площадь энергосберегающего двухэтажного дома - около 100 м2. На второй этаж ведет белая лестница из металлоконструкций. На первом этаже - открытая планировка. Там расположены кухня и большая гостиная с камином. На втором этаже - две спальни.