Кая Каллас о "русской карте": только не бросай меня в терновый куст!

Эта история вспоминается мне, когда я наблюдаю деятельность Центристской партии относительно так называемой «русской карты». Мы постоянно слышим из разных источников, что Партия реформ хочет противопоставить русских и эстонцев. Такие заявления неоднократно делали спикеры центристов, их же подхватила и часть эстонских медиа. От Партии реформ требуют делать что угодно, но только не раскалывать общество по национальному признаку.

Но давайте посмотрим правде в глаза: мы никогда этого не делали и не хотим этого делать. Этого жаждет только Центристская партия, для того чтобы проверить на прочность русскоязычного избирателя. Почему? Потому что 80% поддержки Центристской партии обеспечивают именно русскоязычные жители Эстонии. И если избиратели Центристской партии не будут чувствовать угрозы, то у центристов не будет повода их защищать: атаки же нет!

На мой взгляд, люди, говорящие на русском языке как родном и считающие Эстонию своей родной, ни в чем не отличаются от тех, для кого родной язык - эстонский. Мы все вместе хотим, чтобы в Эстонии жизнь была безопасной, чтобы каждый имел хорошо оплачиваемую работу, а дети получали качественное образование.

Одним из условий для получения эстонского гражданства является владение эстонским языком на уровне В1. Учитывая, что только около миллиона людей в мире говорит на этом языке, знание эстонского могло бы даже стать конкурентным преимуществом. Многие русские люди, живущие в Эстонии, и некоторые носители другого языка выбрали этот путь и выучили эстонский. Длительное проживание в какой-либо стране и изучение государственного языка этой страны демонстрирует уважение к этой стране и ее культуре. Это не означает, что ваша родная культура не должна развиваться и быть вам безразличной. Например, мой ребенок не станет бельгийцем только потому, что сейчас мы живем в Бельгии. Никто никогда не ставил под сомнение или не оспаривал существование собственных традиций и культуры разных народов, населяющих как Европу, так и Эстонию. Сохранение этнического и культурного многообразия – базовый принцип Евросоюза и современной европейской цивилизации.