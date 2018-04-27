На министерский портфель Евгения Осиновского претендует чиновник Государственной канцелярии

Уже несколько дней близкий круг Осиновского в курсе того, кого он представит правлению партии в качестве кандидата на пост министр здравоохранения и труда. Однако сам Осиновский отказывается называть имя однопартийцам и, естественно, журналистам. Часть членов партии до сих пор знали, что речь идет о мало знакомом общественности чиновнике, который не работал в качестве подчиненного Осиновского в Министерстве социальных дел.

Рийна Сиккут ФОТО: Riigikantselei

По данным Postimees, выбор пал на советника стратегического бюро Государственной канцелярии Рийну Сиккут. Работавшая прежде аналитиком по вопросам политики здравоохранения Центра политических исследований PRAXIS Сиккут является сильным специалистом в предлагаемой области деятельности. Рийна Сиккут не входит ни в одну партию. Ее супруг – вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по вопросам связи и государственных инфосистем Сийм Сиккут.

Обнародование имя Суккут ставит Осиновского в сложную ситуацию, поскольку он обещал назвать имя своего приемника на следующей неделе в среду, но правление Социал-демократической партии соберется уже сегодня в 16.00. И хотя в официальной повестке дня вопроса министра нет, весьма вероятно, что Осиновскому не удастся его обойти.

Более того, в действительности уже договорено, что премьер-министр Юри Ратас отправится с кандидатами на посты министра здравоохранения и труда и государственного управления к президенту Керсти Кальюлайд в следующую среду. В тот же день должно состояться и заседание правления соцдемов, на котором должны проголосовать за подходящего кандидата на пост министра.

Сегодняшнее заседание правления партии станет сложным для Осиновского, поскольку однопартийцы знают, что среди них нового министра не выберут. Напряжения добавляет и то, что, по оценке многих социал-демократов, министра нужно искать среди членов парламентской фракции партии.

Официально до сих пор спекулировали на имени Хельо Пикхоф, своего времени ждал и крайне популярный в Нымме Райнер Вакра. Поговаривали и о председателе правления Центрального союза профсоюзов Пеэпе Петерсоне. Теперь они все останутся с носом.