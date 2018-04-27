Фото: читателя озадачил белый налет на колбасках Rakvere

Читатель Postimees прислал в редакцию фото, на котором были изображены две упаковки "пивных сигар" Rakvere, в одной из них колбаски были покрыты белым налетом.
"Почему на одном и том же продукте от одного и того же производителя разный "мундир"? В одной из упаковок колбаски как будто обсыпаны мукой. А когда их ешь, раздается странный хруст. И вкус не такой, как обычно", - рассказал он.
Колбаски были куплены в Tartu Lembitu Konsum в разное время. У тех, что с налетом, срок годности - 04.05.2018, а у нормальных - 21.04.2018.
Отвечает директор по качеству HKScan Estonia Прийт Дрейманн:
"Благодарим за обратную связь и извиняемся перед клиентом. С точки зрения безопасности продуктов, колбаски никакой опасности не представляют. Из-за влажности на поверхности продукта образовался слой соли. Просим клиента связаться с нами по электронной почте klienditeenindus@hkscan.com."