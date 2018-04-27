В Риге полицейским пришлось газом усмирять пьяных офицеров НАТО

Как сообщает The Times, один из них расхрабрился настолько, что для его усмирения пришлось применить перцовый газ, второго задержали на несколько часов.

Один военный служит в 19-м Королевском артиллерийском полку, двое других - в 4-м Королевском артиллерийском полку. Все трое были задержаны и доставлены в свои воинские части. Ведется расследование, чтобы понять, что произошло в ту ночь на самом деле. Военные находятся в Латвии в составе контингента войск НАТО.

Как уже сообщал Русский TVNET, 1 ноября 2016 года в Риге за нанесение незначительных телесных повреждений был задержан британский военнослужащий.

По данным полиции около 18 часов поступил вызов в центр столицы, где конфликтовали между собой британец 1987 года рождения и другой мужчина.

С учетом того, что британец и в присутствии полиции вел себя агрессивно, его доставили в участок. Было начато административное производство о нанесении малозначительных телесных повреждений. В отделе прессы Минобороны агентству ЛЕТА сообщили, что британец прибыл в Латвию на учения «Серебряная стрела».

Пострадавшему в ходе инцидента с британскими солдатами Акселю Айзкалнсу была проведена операция на носу, сломанном во время драки.

«Минобороны вместо Вооруженных сил Великобритании извинились за инцидент с гражданином Латвии. Мы приносим извинения также от имени всех военнослужащих, которые находились здесь до этого, уважали и соблюдали законы Латвии, наших жителей и общественный порядок», - сказал представитель Минобороны Латвии Каспар Галкин.

В ведомстве отметили, что произошедшее является следствием действий определенных людей, которые заслуживают осуждения и привлечения к ответственности.