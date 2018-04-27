Eesti Energia дожидается разрешения Еврокомиссии на перерабатку старых покрышек

«Министерство окружающей среды планирует подать в Еврокомиссию ходатайство для получения разрешения по переработке отходов. Как только разрешение будет получено, мы сразу же можем начать технологический процесс», - сообщил в пятницу на пресс-конференции в Таллинне председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

Говоря об объемах, Суттер сказал, что, хотя максимум использования резиновой крошки на масляном заводе приближается к восьми процентам, на первых порах этот показатель будет ниже.

«Технически наши возможности позволяют нам добавлять к горючему сланцу до восьми процентов резиновой крошки, что является очень большим объемом. Такого уровня мы достигнем не сразу, поскольку здесь действуют и другие ограничения. Если же говорить о старых покрышек, что в настоящее время находятся на территории Эстонии - мы сможем их полностью утилизировать», - отметил Суттер.

«Скажем, аэродром в Раади в Тарту мы сможем очистить от накопившихся там за долгое время многих тонн покрышек. Наши возможности позволят нам переработать старые покрышки не только по всей Эстонии, но и по региону в целом», - добавил Суттер.

В октябре прошлого года концерн Eesti Energia сообщил, что попытки использовать измельченные старые автомобильные покрышки в качестве сырья для производства печного масла увенчались успехом, и в 2018 году предприятие планирует начать резиновую крошку для производства масла и энергии.

«Резиновая крошка от измельченных старых покрышек содержит очень много энергии - в четыре раза больше, чем горючий сланец. Это почти 35 мегаджоулей на килограмм. Мы провели тесты, в ходе которых смешали резиновую крошку с горючим сланцем. Процесс пиролиза с применением 4-8-процентной присадки резиновой крошки идет отлично, при этом качество печного масла не ухудшается», - пояснил проектный директор отдела развития концерна Eesti Energia Вельо Александров.

Производство печного масла на заводах технологии Enefit с таким процентным соотношением резинового сырья позволит в год использовать только на одном заводе до 100 000 тонн покрышек, тогда как в Эстонии ежегодно появляется почти 12 000 тонн использованных автомобильных шин.

Партнерами Eesti Energia в проведении тестов были, среди прочих, специалисты Таллиннского технического университета, а также предприятий Ramboll Finland и AF Consulting. В ходе испытаний новой технологии была опробована переработка почти 1000 тонн старых шин.