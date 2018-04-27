Скандал: в Раквере на памятнике павшим красноармейцам появился портрет Гитлера

На плакате красовалась подпись на английском языке - Adolf Hitler was right («Адольф Гитлер был прав» - прим. ред.), передает Virumaa Teataja.

Обнаруживший плакат Георгий рассказал, что, гуляя по утрам и вечерам, он каждый день проходит мимо этого памятника. Вчера этой картинки там не было.

Житель Раквере сразу же отправился в горуправу, но там ему не удалось ни с кем поговорить. «Все кабинеты были пусты», - отметил Георгий. Затем он обратился в полицию.