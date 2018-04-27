пятница, 27 апреля 2018 г.
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  • Скандал: в Раквере на памятнике павшим красноармейцам появился портрет Гитлера

Скандал: в Раквере на памятнике павшим красноармейцам появился портрет Гитлера

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Памятник в Раквере.

ФОТО: Erakogu

Сегодня утром внимательный горожанин заметил, что на бульваре Кастани в Раквере на памятнике павшим красноармейцам появилось изображение Адольфа Гитлера.

На плакате красовалась подпись на английском языке - Adolf Hitler was right («Адольф Гитлер был прав» - прим. ред.), передает Virumaa Teataja.

Обнаруживший плакат Георгий рассказал, что, гуляя по утрам и вечерам, он каждый день проходит мимо этого памятника. Вчера этой картинки там не было.

Житель Раквере сразу же отправился в горуправу, но там ему не удалось ни с кем поговорить. «Все кабинеты были пусты», - отметил Георгий. Затем он обратился в полицию.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде рассказала, что полицейский патруль побывал на месте происшествия, но памятник уже был чист. Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция начала производство по проступку по статье, предусматривающей нарушение общественного порядка.

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