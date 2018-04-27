Lidl не может найти работников в Эстонии? Вновь появились вакансии

Уже в январе местные СМИ писали, что Lidl ищет в Эстонии менеджера и юриста. Закончившийся 31 января конкурс вновь начат. На место регионального менеджера можно подать заявку до 9 мая, а на место юриста — до 2 мая.

Поиск работников говорит о серьезных намерения крупной торговой сети развернуть свою деятельность в Эстонии. О приходе на наш рынок Lidl говорят уже годами.

Финский руководитель Lidl Лаури Сиппонен сказал в сентябре прошлого года изданию Kauppalehti, что торговая сеть планирует открыть магазины в Эстонии и Латвии в 2020-х годах. Но он отметил, что точного графика инвестиций пока нет.