пятница, 27 апреля 2018 г.
"Если избиратели Центристской партии не будут чувствовать угрозы, то у центристов не будет повода их защищать: атаки же нет!" Кая Каллас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Lidl не может найти работников в Эстонии? Вновь появились вакансии

Lidl не может найти работников в Эстонии? Вновь появились вакансии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Логотип Lidl.

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Scanpix

Немецкая торговая сеть Lidl с начала года ищет в Эстонии работников на руководящие должности, но до сих пор не смогла найти, передает Postimees.

Уже в январе местные СМИ писали, что Lidl ищет в Эстонии менеджера и юриста. Закончившийся 31 января конкурс вновь начат. На место регионального менеджера можно подать заявку до 9 мая, а на место юриста — до 2 мая.

Поиск работников говорит о серьезных намерения крупной торговой сети развернуть свою деятельность в Эстонии. О приходе на наш рынок Lidl говорят уже годами.

Финский руководитель Lidl Лаури Сиппонен сказал в сентябре прошлого года изданию Kauppalehti, что торговая сеть планирует открыть магазины в Эстонии и Латвии в 2020-х годах. Но он отметил, что точного графика инвестиций пока нет.

Первый магазин Lidl в Балтии был открыт летом 2016 года в Литве. Весной прошлого года эстонские СМИ сообщили о проявляемом интересе со стороны представителей немецкой торговой сети или покупке участков земли в Тарту, Таллинне и Нарве.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ