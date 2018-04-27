Но на сегодняшний день так и не дали знать о себе еще 180 наследников, из которых тридцати двум не удалось вручить извещение о необходимости выполнения своих обязанностей. Остальные 148 человек, получивших предупреждение, могут подвергнуться денежному штрафу в размере 200 евро, неуплата которого повлечет за собой исполнительное производство. Поэтому отдел недвижимости еще раз убедительно просит незарегистрировавшихся наследников добровольно и без принуждения зарегистрировать себя собственниками унаследованной недвижимости до конца июня.

"Содержание крепостной книги должно соответствовать действительности! Мы очень рады, что подавляющее большинство наследников выполнило свои обязанности. Как выяснилось, новые собственники не регистрируются в крепостной книге не по злому умыслу, а по незнанию. Размер штрафа достаточно велик, поэтому мы надеемся, что недостающие заявления в течение двух месяцев все-таки будут представлены", - сказала начальник отдела недвижимости и регистраций Тартуского уездного суда суда Вирве Алтухова.