Картина дня: пожар на станции сортировки мусора, сомнения IRL в Вахере и встреча лидеров Северной и Южной Кореи

Ласнамяэ накрыло дымом

В Таллинне на улице Суур-Сыямяэ горит завод по переработке отходов RagnSells. К тушению пожара привлечено большое количество спасателей и техники. Читать далее...

Убийство в Нарве: полиция признала недоработку

После жестокого убийства 42-летней женщины, совершенного, по всей видимости, ее мужем, коллектив Нарвского отделения полиции признал свою вину в недоработке. Сделаны организационные выводы, более активно даются советы другим потенциальным жертвам семейного насилия. Читать далее...

Была ли на свадьбе в Нарве стрельба?

В редакцию Rus.Postimees позвонил житель Нарвы, который сообщил, что в центре Нарвы участник свадебного кортежа начал палить из огнестрельного оружия в воздух. В полиции заявили, что горожан напугали хлопушки. Читать далее...

Южная и Северная Кореи подпишут мирный договор

Первым результатом исторического саммита двух Корей в пятницу стала договоренность о подписании мирного договора, который должен будет положить формальное окончание войне, разделившей полуостров в 1953 году. Читать далее...

Мошенники используют имидж Эстонии как э-государства

Э-выборы, э-налоговый департамент, э-резидентство… Мы – э-государство и гордимся этим! Вот месидж, на гребне которого главы нашего государства плыли годами. Теперь же мы оказались в ситуации, где инфотехнологический имидж оказывает нам медвежью услугу. Читать далее...

МуПо пропустит таксистов через двойное сито

Муниципальная полиция, которая недавно взяла на себя организацию таллиннского таксоизвоза, вскоре рассмотрит все накопившиеся заявления, после чего начнет контролировать таксистов. Читать далее...

Цены на квартиры растут по всей Эстонии

Напряжение на рынке квартир растет, так как количество предложений на крупнейшем портале недвижимости за год снизилось, а цены выросли, свидетельствуют статистические данные KV.EE. Читать далее...

Рекордный прыжок российской фигуристки

Тренер из группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился видео, на котором 14-летняя российская фигуристка Анна Щербакова исполняет четверной лутц в каскаде с двумя тройными прыжками. Смотрите видео здесь.

В Таллинне вновь подорожало топливо

Сравнение цен на автозаправочных станциях Circle K в странах Балтии показало, что за неделю топливо подорожало во всех трех столицах, но в Таллинне рост цен был более ощутимым. Читать далее...

Эльмара Вахера не назначили гендиректором полиции