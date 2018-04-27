Жителей Эстонии призывают узнать, что на самом деле о них знают соцсети

Данное нововведение обусловлено в первую очередь новым постановлением Европейского Союза о защите персональных данных. Документ вступает в силу уже 25 мая и предоставляет каждому пользователю право знать, какие сведения собраны о нем в базе данных, а также вносить в них изменения.

Как считает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Eesti Сирли Селиов, это отличная возможность проверить, что на самом деле знает о нас Instagram. «Постановление дает пользователям право экспортировать свои фотографии и видео, а также story, информацию о профиле, комментарии и сообщения, архивированные с декабря 2017 года», – сообщила Селиов.

В настоящее время информацию о себе тоже можно скачать, но только через сайт. И она, как там заявлено, поступит к пользователю по э-почте в течение 48 часов.

«Подобную возможность предоставляет и Facebook. В любом случае нам будет полезно узнать, какими сведениями о нас располагают платформы социальных сетей, и, может быть, в дальнейшем более осмотрительно делиться информацией», – отметила директор по обслуживанию клиентов Tele2 Eesti, добавив при этом, что порой просто диву даешься, насколько же хорошо осведомлены о нас разные платформы.

Посмотрите, что знает о вас Instagram, можно здесь.