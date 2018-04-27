Венеция оградит туристов от местных жителей

Как сообщается, в предстоящие выходные в городе состоятся массовые мероприятия по случаю празднования 1 мая Festa del Redentore – Дня труда. В целях безопасности местные власти решили разделить потоки людей в центре города, пишет turizm.ru.

Для туристов, желающих попасть на площадь Сан-Марко, мост Риальто, площадь Рима, к вокзалу Санта-Лючия и на улицу Страда Нуова будут организованы специальные маршруты. По городу без ограничений смогут передвигаться только местные жители и обладатели карты Venezia Unica.

Как заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро, чрезвычайные меры такого рода впервые будут приняты в Италии. Они являются лишь экспериментом. Однако в случае успеха могут быть реализованы и в другие даты, добавил градоначальник.