Сценарий учений «Ёж»: Эстония борется с враждебным соседним государством

Сценарий начинающихся на следующей неделе крупных учений «Ёж» предусматривает, что Эстония должна защищаться от враждебного крупного государства под названием Murinius, а руководит нападением на нас объединение четырех государств Occasus, пишет Postimees.
В Occasus входят Murinius и его вассалы: Plumbeus, Griseus и Cinereus, которые разделяют одну культуру и историю, а также их объединяет между собой противостояние западной культуре и основным ценностям тамошней демократии.
По словам командира Кайтселийта генерал-майора Меэлиса Кийля, сценарий учений опирается на реальную географию. Murinius (Анаконда), Plumbeus (Акула) и Cinereus (Коала) находятся на территории России, а Griseus (Дельфин) частично на территории Белоруссии и частично на территории России.
Главным оппонентом Эстонии во время «Ежа» будет Murinius, которая недовольна нахождением на ее территории НАТО и ищет возможность расширить сферу своего влияния на восточный берег Балтийского моря. Ситуация начинает накаляться, когда президент Murinius Марин Котумун, выступив с докладом о вмешательстве Эстонии и Латвии во внутренние дела его государства, говорит о готовности начала военной деятельности против Эстонии и Латвии.
Формирование враждебных подразделений для военного вторжения происходит под прикрытием подготовки к проведению ежегодных стратегических учений стран Occasus OCCAEX. Общие учения четырех стран, согласно сценарию, готовит Murinius.
Сценарий предусматривает, что первые признаки возможного вторжения проявляются в апреле, когда кроме учений, набирает интенсивность ведение гибридной войны Murinius против Эстонии и Латвии.
Сценарий учений составил Центр ведения общих военных операций НАТО, находящийся в норвежском Ставангере (Joint Warfare Centre).
Начальник оперативного штаба Генштаба Сил обороны полковник Арон Калмус сказал, что использованные в сценарии фиктивные названия стран придумал находящийся в Норвегии Центр ведения общих военных операций НАТО.
Откуда взялось название основного врага Эстонии Murinius, Кальмус не знает: «Я слышал версию, что Murinius – это мифологический злодей норвежского происхождения».
В учениях задействуют президента и премьер-министра Британии
В рамках учений будет проигран и политический обмен информацией при возникновении кризиса. По словам Калмса, будут проигран сценарий, как проходит обмен информацией между президентом Эстонии и британским премьер-министром.
Кийль отметил, что в нынешних учениях «Ёж» впервые будет проиграна широкая защита государства, это означает, что кроме армии, Кайтселийта и полиции, в учениях будут задействованы и гражданские структуры, в числе других и местные самоуправления.
В этот раз в ходе учений планируется отработать и эвакуацию населения.
Большая роль в учениях отведена Кайтселийту, который поддерживает в военной деятельности армию, а в действиях против гибридной войны – полицию и спасателей. Отдельное внимание направлено на использование подразделения по охране общественного порядка Кайтселийта при усилении пограничного контроля и охране объектов. В учениях задействовано и спецподразделение тюремной службы, которое участвует в сопротивлении.
По сравнению с «Весенним штормом» учения должны быть намного более интенсивными. Калмус привел пример, что если обычно в течение трехнедельного «Весеннего шторма» проигрываются 100-150 инцидентов, то во время «Ежа» в течение меньше двух недель будут проиграны около 350 инцидентов.
В одно время с эстонскими учениями в Латвии проходят учения тамошней добровольной организации Zemessardze, из-за чего, часть действий «Ежа» проходят в Северной Латвии, чтобы потренироваться на взаимодействии структур Эстонии и Латвии. По словам генерал-майора Кийля, логика противника воспринимает Эстонию, Латвию и Литву как единый театр военных действий, а потому логично, что и противодействию нужно учиться вместе.
На время учений полиция перейдет на структуру управления кризисного времени
Руководитель бюро готовности и реагирования Департамента полиции и погранохраны Марти Магнус сказал, что департамент 4 мая перейдет на структуру управления кризисного времени. Департамент полиции и погранохраны вместе с Кайтселийтом отработают охрану границ и защиту объектов. Учение даст представление, как Кайтселийт может помогать полиции и погранохране.
Полиция во время учений отработает реагирование на инциденты по всей Эстонии.
Магнус отметил, что во время учений полиция будет выполнять и свою обычную работу, то есть проверять трезвость водителей и выполнять повседневные рейды. Он добавил, что учения не должны нарушить повседневную жизнь людей, а, позвонив на номер 112, можно будет вызвать как полицию и спасателей, так и скорую помощь.
«Ёж» 2018
Самые крупные за все время существования учения «Ёж» 2018 начнутся 2 мая и будут продолжаться до 14 мая. «Ёж» охватят всю Эстонии, но самые крупные учебные сражения пройдут на Юге и Юго-Востоке Эстонии. Основную роль в них будет играть Кайтселийт. В учениях планируется участие как минимум 15 000 военных, членов дружины Кайтселийт, резервистов, членов женского ополчения и солдаты союзных войск.
Учения разделены на три этапа: в течение этапа, который будет длиться до 4 мая, подразделения будут обучаться боевой подготовке; 5-7 мая Первая и Вторая пехотных бригады в сотрудничестве с боевыми группами Кайтселийта будут тренироваться с союзниками. Третий, то есть боевой учебный этап будет длиться с 8 по 12 мая, когда Вторая пехотная бригада вместе с подразделениями союзников будут учиться взаимодействию против играющих роль противника Первой пехотной бригады и боевой группы НАТО.