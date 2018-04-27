Сценарий учений «Ёж»: Эстония борется с враждебным соседним государством

«Ёж» 2018

Самые крупные за все время существования учения «Ёж» 2018 начнутся 2 мая и будут продолжаться до 14 мая. «Ёж» охватят всю Эстонии, но самые крупные учебные сражения пройдут на Юге и Юго-Востоке Эстонии. Основную роль в них будет играть Кайтселийт. В учениях планируется участие как минимум 15 000 военных, членов дружины Кайтселийт, резервистов, членов женского ополчения и солдаты союзных войск.

Учения разделены на три этапа: в течение этапа, который будет длиться до 4 мая, подразделения будут обучаться боевой подготовке; 5-7 мая Первая и Вторая пехотных бригады в сотрудничестве с боевыми группами Кайтселийта будут тренироваться с союзниками. Третий, то есть боевой учебный этап будет длиться с 8 по 12 мая, когда Вторая пехотная бригада вместе с подразделениями союзников будут учиться взаимодействию против играющих роль противника Первой пехотной бригады и боевой группы НАТО.