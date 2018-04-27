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  • Можно перепутать с волком: от хозяина сбежала собака очень редкой в Эстонии породы

Можно перепутать с волком: от хозяина сбежала собака очень редкой в Эстонии породы Смотрите фото!

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ФОТО: Erakogu

В среду вечером между Поркуни и Сакси из деревни Сайякопли пропала собака редкой в Эстонии породы - чехословацкая волчья собака. В последний раз животное видели вблизи Высу и Пальмсе, передает Virumaa Teataja.

ФОТО: Erakogu

Общим строением корпуса и шерстью чехословацкая волчья собака напоминает волка, поэтому их легко перепутать.

Однако коллега владельца собаки Марили Мугамяэ, которая сообщила о поисках собаки в соцсетях, уверяет, что пес не агрессивен и бояться его не стоит. «В чехословацкой волчьей собаке действительно около 30 процентов волка, но она дружелюбна, к незнакомым скорее недоверчива», - говорит Мугамяэ.

Поэтому с большой вероятностью чужой человек не сможет поймать собаку, скорее сможет за ней проследить. У пса также есть ошейник.

Молодая чехословацкая волчья собака Лупе — самка и она скорее всего сбежала из деревни Сайякопли, чтобы направиться к своему владельцу в Мурасте, поскольку животное выбирает в качестве объекта привязанности одного человека.

Чехословацкая волчья собака, или чехословацкий влчак, возникла в результате скрещения волков и немецких овчарок.

Чехословацкие волчьи собаки очень бдительные, неутомимые, активные и шустрые. Им необходимо много двигаться: 100 км в день для них является обычным делом. Эта порода может жить только в деревне. Поскольку по своему характеру и поведению они похожи с волками, им нравится жить в стае и у них обязательно должен быть опытный хозяин, который будет вести себя как вожак стаи. В некоторых странах, например, в Швеции эта порода запрещена.

В Эстонии зарегистрировано всего 18 собак этой породы.

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