Жители Эстонии по-прежнему любят гамбургеры: доход от продаж Hesburger вырос на миллион евро

Доход Hesburger от продаж в Эстонии вырос на один миллион евро до 12,5 млн евро, продажи в Литве выросли на 2,1 млн евро до 9,5 млн евро и в Латвии соответствующий показатель вырос на 1,2 млн евро до 8,8 млн евро.

На основании трудового договора на предприятии в прошлом году работали в среднем 28 человек, расходы на оплату их труда составили 530 000 евро. Еще почти 2,1 млн евро составили расходы на аренду рабочей силы.

Основными целями Hesburger AS в следующем хозяйственном году являются усовершенствование и расширение ассортимента продукции, постоянный поток рекламы на местном рынке. За счет постоянного развития предприятие рассчитывает в 2018 году увеличить объем продаж всего концерна на 10 процентов. Как отмечает правление, в 2018 году планируется открыть еще два пункта общепита, работающих под торговой маркой HESBURGER.

Hesburger - финская сеть ресторанов быстрого питания, в которую входят 448 точек общепита в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, России, Германии, Украине, Болгарии и Белоруссии. В Балтийских странах у предприятия 133 ресторана, из них 42 — в Эстонии.