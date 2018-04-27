Денежное довольствие военнослужащих будет превышать среднюю зарплату по Эстонии

Правительство утвердило в четверг стратегию государственного бюджета, предусматривающую постоянное финансирование для достижения данной цели. "Выплата денежного довольствия, превышающего среднюю зарплату, столь же важно, как и инвестирование в боеприпасы", – заявил министр обороны Луйк. По его словам, государственной обороне нужны также боеприпасы, вооружение и инфраструктура, но, прежде всего, самоотверженные люди, которые умеют это применять со знанием дела.

Рост денежного довольствия военнослужащих действительной службы улучшит позицию зарплаты на рынке труда и поможет завербовать в Силы обороны новых людей. Для того чтобы достичь цели, поставленные программой развития государственной обороны на 2017-2026 годы, необходимо ежегодно принимать на действительную воинскую службу дополнительно по 50 человек.

Для развития оборонного потенциала Эстонии в последующие годы будет увеличена доля лиц, прошедших срочную службу.

С 2020 года на срочную службу будут призывать 3500, а с 2022 года – 4000 человек в год.

Для подготовки более значительного резерва следует также увеличить количество лиц, состоящих на действительной воинской службе. Кроме того, планируется численный рост персонала в связи с созданием командования кибервойсками 1 августа текущего года.

Для достижения поставленных целей военнослужащим действительной службы обеспечивается мотивирующее их денежное довольствие. Так, в будущем году средний его рост составит семь процентов.

Стратегия государственного бюджета на 2019–2022 годы предусматривает выделение 2,4 млрд евро на государственную оборону. Из этой суммы на поставку специальных вооружений запланировано около миллиарда евро, из которых 330 млн евро пойдут на закупку боеприпасов в этом году и в последующие четыре года.

За данный период будет заменено все ручное огнестрельное оружие и пулеметы, также будут приобретены приборы ночного видения и бронежилеты.