Эльмара Вахера не назначили гендиректором полиции. Анвельт обвиняет IRL

Аэг: во фракции об этом не говорили

Член парламентской фракции IRL, бывший генеральный директор Полиции безопасности Райво Аэг сказал, что он о возможных сомнениях фракции ничего не знает. Не было, по его словам, в последнее время и разговоров об этом.

«Я не знаю о том, чтобы во фракции говорили об этом. Может быть, у Хелира возникли какие-то вопросы. Я должен это выяснить», - сказал Аэг Postimees.

Сам он не имеет ничего против того, чтобы Вахер сохранил за собой пост: «Я не вижу тут никаких препятствий».