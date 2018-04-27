пятница, 27 апреля 2018 г.
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Эльмара Вахера не назначили гендиректором полиции. Анвельт обвиняет IRL

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Хелир-Валдор Сеэдер.

ФОТО: Margus Ansu

По словам министра внутренних дел Андреса Анвельта (СДПЭ), назначение Эльмара Вахера на должность генерального директора Департамента полиции и погранохраны было перенесено, поскольку у руководителя Союза Исамаа и Res Publica (IRL) Хелира-Валдора Сеэдера в последний момент, якобы, возникли сомнения, пишет Postimees.

В принципе, для того, чтобы Вахер сохранил за собой должность, до четверга не было никаких препятствий: министр внутренних дел Анвельт выступил с предложением оставить его на этой должности, и это поддержала правовая комиссия Рийгикогу. Нужно было только одобрение правительства.

Вопрос утверждения Вахера был вчера 14-м в повестке дня заседания правительства. На начавшемся в 10 часов заседании, министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL) внезапно сообщил Анвельту, что последний должен поговорить с руководителем его партии Хелиром-Валдором Сеэдером.

После этого Анвельт набрал номер Сеэдера и поинтересовался, в чем проблема? По словам Анвельта, Сеэдер объяснил, что у его партии в последний момент возникли вопросы к Вахеру. Так что фракция попросила еще время на размышление.

Если согласно правилам хорошего тона, члены правительства предоставляют особые пожелания по пунктам повестки дня самое позднее – к обеду среды, то Сеэдер оставил свое желание на последнюю минуту.

«Скажу честно – это было неожиданностью», - сказал Анвельт. Он же приходил на все разговоры во фракции с Вахером, и подорожание строительства восточной границы было одной и тем обсуждения. Поступок Сеэдера курьезен еще и потому, что промежуточный аудит увеличения цены строительства границы готов и официально доступен уже с начала марта.

Таким образом, на вчерашнем заседании Анвельт сам сделал предложение перенести на неделю решение вопроса оставлении на должностях Вахера и генерального директора КаПо Арнольда Синисалу.

Анвельт надеется, что в течение недели IRL получит ответы на свои вопросы, и в следующий четверг правительство сможет утвердить Вахера и Синисалу на их должностях.

«Я также предложил Сеэдеру, что при необходимости я готов прийти вместе с Вахером во фракцию, если они этого хотят. Мы открыты к любому сотрудничеству», - сказал Анвельт.

В следующий четверг срок службы на посту генерального директора полиции у Вахера истекает. По словам Анвельта, он уже дал чиновникам распоряжение искать решение возникшей проблеме. Вероятнее всего, в промежуточный период Вахер будет исполняющим обязанности генерального директора.

«Я его по-прежнему поддерживаю. У меня не возникало никаких сомнений», -  сказал Анвельт. Хелир-Вадлор Сеэдер оказался не доступен для комментария по телефону.

Аэг: во фракции об этом не говорили

Член парламентской фракции IRL, бывший генеральный директор Полиции безопасности Райво Аэг сказал, что он о возможных сомнениях фракции ничего не знает. Не было, по его словам, в последнее время и разговоров об этом.

«Я не знаю о том, чтобы во фракции говорили об этом. Может быть, у Хелира возникли какие-то вопросы. Я должен это выяснить», - сказал Аэг Postimees.

Сам он не имеет ничего против того, чтобы Вахер сохранил за собой пост: «Я не вижу тут никаких препятствий».

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