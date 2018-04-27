Во время каникул, полных приключений и интересных занятий, дети и подростки наслаждаются свободой. Они больше путешествуют – одни или вместе с семьей, друзьями и знакомыми. Появляются интересные активные мероприятия, для которых в учебное время не было времени или возможностей, пишет техноблог Digitark.

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