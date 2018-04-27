Центристская партия нашла замену покидающему министерский пост Аабу

«Кандидат — предприниматель, визионер, известное имя, этот человек ориентируется в общественных делах, сердце и ум у него на месте, это я могу сказать», - сказал Карилайд BNS в пятницу.

По словам Карилайда, будущий министр «хорошая находка». «Он не состоит в партии, но с высокой вероятностью станет членом партии, - сказал Карилайд. - Это сфокусированный на Эстонии мужчина, противоположность Яне Тоом».