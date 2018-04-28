Рейн Рауд: социальные конструкции и политическая действительность

Политические идеологии, основанные на этническом единстве, в мире скорее в меньшинстве, уже хотя бы потому, что они не помогают справляться с современной политической и экономической реальностью.

Народы и нации

С нациями несколько сложнее. И Вайно и Эспак усматривают существование наций еще в древние времена, хотя, строго говоря, необходимо различать нации (nation) и народы (people, peuple, Volk). В большинстве толкований они отличаются тем, что у народа к культурному измерению прибавляется политическое, которое при реализации государственности начинает доминировать над культурным. Нации не существует, когда ее носители не идентифицируют себя как ее члены. То, что нации являются социальной конструкцией, не делает их несуществующими. И этого никто ведь и не отрицает.

Потому и нет единого определения нации, которое действовало бы везде. Американцы, бельгийцы, сербы, евреи и эстонцы являются нациями совершенно по-разному, причем даже так, что иногда один и тот же человек на основании разных дефиниций может принадлежать к разным нациям. Эспак тоже соглашается, что «наше слово «нация» (rahvus) не соответствует напрямую индоевропейскому «natio» или «nation», и добавляет, что в «этническом плане и наше понятие нации, вероятно, понятно всем в мире».

Должно быть политически возможно стать эстонцем, не являясь таковым этнически, причем культурная идентичность у каждого индивида может быть настолько гибридной, насколько он сам этого хочет в свободной стране.

В этом последнем все же есть причины усомниться. Политические идеологии, основанные на этническом единстве, в мире скорее в меньшинстве, уже хотя бы потому, что они не помогают справляться с современной политической и экономической реальностью. Даже культурная идентичность у все большей части человечества в какой-то мере гибридна. Ни одна культура не справится только с помощью собственных «песен, историй и традиций» (Вайно). Противопоставлять быстро усваиваемые «обычаи» «привычкам», которые возникают в течение лишь нескольких поколений (Вайно) - по-моему, означает быть слишком дотошным, но утверждать, что все члены одной нации должны быть по природе «сходного мнения» (Эспак) – это вообще перебор.

Хотя нацию нельзя просто «утвердить», формирование народов в нации все же почти везде требовало волюнтаристского и силового вмешательства в ход истории. Сейчас мы говорим об эстонской нации как чем-то само собой разумеющемся и считаем опорой своей идентичности язык. Но и с этой точки зрения, эстонский и выруский языки отличаются друг от друга больше, чем некоторые его ближайшие лингвистические родственники, официально признанные языками. Введение норм литературного языка и его использование в медиапространстве не является самостоятельным, спонтанным развитием. А в результате этого шага могут сформироваться в одну нацию и такие этнические общности, т.е. народы, которые в других политических условиях могли бы влиться совсем в другую нацию или сформироваться как самостоятельная нация.

Политическая vs. культурная идентичность

Может быть, разразившийся сейчас спор можно подытожить вопросом, в какой мере политический аспект нации мог бы доминировать в эстонском обществе над культурным. Сам я придерживаюсь того мнения, что должно быть политически возможно стать эстонцем, не являясь таковым этнически, причем культурная идентичность у каждого индивида может быть настолько гибридной, насколько он сам этого хочет в свободной стране. Этот взгляд во многом поддерживается и нашим политическим наследием, начиная с манифеста для всех народов Эстонии и заканчивая Законом о культурной автономии.

Хотя для меня самого эта точка зрения – прежде всего производная моих политических и философских взглядов, она прагматична. Если бы однажды утром мы проснулись, а все неэстонцы за ночь покинули Эстонию, остановился бы общественный транспорт, отключились электричество и интернет, а больницы закрылись. Поэтому мы должны бы немного навести порядок в наших социальных конструкциях и выяснить, не стоит ли обновить некоторые из них и привести их в соответствие с современной реальностью.