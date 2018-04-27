Россия захотела продать Индии технологии МиГ-35

По его словам, компания «готова передавать технологии и проводить обучение персонала». «Индия является одним из наших главных партнеров. Поэтому мы готовы сделать и предпринять большие шаги с индийским правительством в рамках этой программы. Возможна передача технологий», — сказал менеджер.

В интервью изданию Тарасенко отметил, что Россия готова производить МиГ-35 в Индии, пишет lenta.ru. «Организация производства МиГ-35 в Индии возможна после доставки пилотной партии самолета. Мы готовы обсудить это с правительством», — сказал гендиректор.

По его словам, авиационный комплекс МиГ-35 должен стать логическим продолжением совместной работы. «Мы создадим как производственные, так и обслуживающие объекты. Будет несколько этапов. Первым этапом будет модульная сборка с использованием наборов модулей, поставляемых нами. В будущем совместно с Индией возможна локализация вплоть до полного цикла производства», — сказал Тарасенко.

Также сообщается, что «МиГ» (посредством «Рособоронэкспорта») участвует в тендере ВВС Индии, предполагающем покупку 110 истребителей на общую сумму 20 миллиардов долларов. В тендере также задействованы, в частности, западные компании Boeing, Lockheed Martin и SAAB.

МиГ-35 с начала 2000-х представлял собой маркетинговое наименование для набора пожеланий к перспективному многоцелевому истребителю, разрабатываемому на существенно доработанной платформе МиГ-29. В частности, самолет должен получить радар «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой. МиГ-35 рассматривается разработчиками как переходное звено к авиации пятого поколения.