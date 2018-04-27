Фото: два хулигана на машинах уничтожили лыжную трассу

Через полчаса, когда полиция прибыла на место происшествия, никого на месте не было. Какой ущерб был нанесен этими действиями, а также кто связан с этим происшествием, еще выясняется.

Главный организатор Тартуского марафона Индрек Кельк не понимает, что побуждает людей разрушать чужую территорию. «Если туда легко попасть, это не значит, что там можно заниматься вандализмом, - говорит он, добавляя, что пока неизвестно, можно ли устранить нанесенные трассе повреждения и как это сделать. - Я уже рад тому, что хотя бы они не отправились на автомобилях на велосипедную и беговую трассы».