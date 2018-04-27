Евгений Осиновский: я предложил Рийне Сиккут стать министром, и она согласилась

«Подтверждаю, что предложил Рийне Сиккут приступить к исполнению обязанностей министра здоровья и труда», - сообщил Осиновский в письме сопартийцам.

«В ее лице мы, с одной стороны, имеем дело с ценным экспертом по социальной политике и политике здоровья, а с другой, у нас похожее, социал-демократическое мировоззрение — например, понимание, что в Эстонии единственно допустимой является солидарная система медицинского страхования, но и многое другое», - добавил Осиновский, недавно сообщивший о намерении покинуть пост министра здоровья и труда.

Сиккут там же подтвердила, что получила предложение занять пост министра и согласилась. «Это правда, что Евгений Осиновский предложил мне в рядах социал-демократов стать министром здоровья и труда и что я дала принципиальное согласие. Поскольку я нахожусь в запланированном ранее отпуске вдали от Эстонии, я встречусь с руководством партии в следующую среду. После этого я буду готова ответить на все ваши вопросы», - сообщила Сиккут.