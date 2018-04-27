пятница, 27 апреля 2018 г.
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Трамп называет межкорейский саммит историческим, но предпочитает повременить с выводам

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ФОТО: KCNA / REUTERS

Президент США Дональд Трамп в пятницу положительно отозвался об итогах первого межкорейского саммита, но предупредил, что только время покажет, действительно ли события развиваются в нужном направлении.

"После суровых лет ядерных испытаний и пусков ракет проходит историческая встреча между Северной и Южной Кореей. Хорошие вещи происходят, но только время покажет (удастся решить корейскую проблему - ИФ)", - написал Трамп в своем "Твиттере".

В следующем твите президент США выразил уверенность в том, что Корейская война закончится, а также призвал граждан США гордиться тем, что происходит на Корейском полуострове.

"Корейская война закончится! США и все их великие люди должны быть очень горды там, что происходит в Корее", - написал Трамп.

В пятницу состоялся межкорейский саммит: лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в переговорном пункте на границе двух стран. Стороны, в частности, договорились о том, что война на Корейском полуострове будет официально окончена, и обе страны будут совместно работать над полной денуклеаризацией региона.

По итогам войны между двумя странами было заключено перемирие, мирный договор до сих пор не подписан.

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