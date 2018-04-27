Маразм, тюремный режим или обычная вежливость: новые правила поведения в московских аэропортах вызвали бурную реакцию

Мособлдума по просьбе представителей аэропортов ввела ответственность за нарушение правил поведения в Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Теперь пассажиров могут оштрафовать за сидение на ступеньках и полу, переодевание в туалете, бег по эскалаторам и траволаторам, прослушивание музыки без наушников, перевозку детей на багажных тележках. Также запрещается ставить багаж на сиденье и ступеньки эскалатора, передает Newsru.

Часть поправок направлена, как пояснили в Мособлдуме, на бомжей. В частности, запрет на то, чтобы находиться на территории аэропорта больше 24 часов без билетов или брони на рейс. Сюда же относится запрет находиться в аэропорту в "пачкающей, издающей резкие и неприятные запахи" одежде или иметь при себе такой же багаж.

Нарушение правил грозит штрафами от 100 до 5000 рублей, для должностных и юридических лиц - выше. Рассматривать правонарушения будут мировые судьи Московской области, но, как поведение пассажиров будет регулироваться, в Мособлдуме журналистам сказать не смогли.

"Правила затронут всех, кто находится на территории и в 30-метровой зоне аэропорта. Разрабатывало правила министерство транспорта Московской области. Со своей стороны [мы] лишь только утвердили размер штрафа за нарушение правил пользования аэровокзальными комплексами, и не более того", - сообщил радиостанции Business FM председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев. По его словам, контролировать соблюдение правил будет управление регионального административного транспортного контроля при областном минтрансе.

В аэропорту Внуково сообщили, что хотели бы введения подобных правил. "Они, в первую очередь, направлены на то, чтобы регулировать ту часть гостей, которые относятся к лицам без определенного места жительства. Нельзя сказать, что здесь их толпы, но пассажирам такие люди приносят неприятные ощущения", - пояснила радиостанции "Говорит Москва" начальник пресс-центра "Внуково" Мария Шаравина. При этом она выразила надежду, что "здесь не будет доходить до абсурда".

Блогер Илья Варламов раскритиковал новые правила в своем посте "Аэропорты строгого режима". "В окрестностях столицы открылись три новых комфортабельных СИЗО с панорамными окнами, залами ожидания и кафе", - иронизирует он. Варламов отметил, что "во всех приличных аэропортах на полу сидеть можно", тем более странно вводить такой запрет в преддверии чемпионата мира по футболу. Блогера также возмутил запрет ставить сумки на ступеньки эскалатора, ходить по выключенным эскалаторам и траволаторам.

"Вместо того, чтобы добиться создания в аэропортах комфортных условий, они хотят штрафовать вас за попытку переодеться в туалете! В залах ожидания нет комфортных мест, где можно было бы отдохнуть между перелетами. Нет розеток. Нет душей. Но эти садисты хотят штрафовать вас за сумку на кресле", - заключил Варламов.

Политик Дмитрий Гудков предположил, что правила, направленные якобы против бомжей, на самом деле "административная попытка избавиться от беженцев, иногда застревающих в чистой зоне". "Эти новые придуманные правила - они для смердов, черной кости, а белая обходом пронесет свое пузо в широкое кресло бизнес-класса", - пишет Гудков.

Гендиректор ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации Виктор Горбачев в интервью "Известиям" назвал новые правила маразмом и усомнился, что инициатива ужесточить их исходит от аэропортов. По его мнению, закон не будет работать: "Месяц погоняют, а потом на все это дело махнут рукой".