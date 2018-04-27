пятница, 27 апреля 2018 г.
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Потенциальный iPhone SE 2 замечен на фотографиях

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ФОТО: Getty

В китайской социальной сети Weibo появились фотографии, на которых, по заверениям источника, изображен iPhone SE второго поколения. 

На фотографиях видно, что у смартфона тот же дизайн, что у iPhone 5/5S/SE. Отличается он стеклянной задней крышкой, как в последних моделях производителя, пишет 4pda.ru.

На обратной стороне помимо надписи iPhone нет никаких пометок о сертификации устройства, как на любом другом продукте Apple. Тем не менее многочисленные слухи все же указывают на то, что в скором времени Apple представит обновленный iPhone SE.

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