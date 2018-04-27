Потенциальный iPhone SE 2 замечен на фотографиях

На фотографиях видно, что у смартфона тот же дизайн, что у iPhone 5/5S/SE. Отличается он стеклянной задней крышкой, как в последних моделях производителя, пишет 4pda.ru .

На обратной стороне помимо надписи iPhone нет никаких пометок о сертификации устройства, как на любом другом продукте Apple. Тем не менее многочисленные слухи все же указывают на то, что в скором времени Apple представит обновленный iPhone SE.