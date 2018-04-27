Пожизненнное наказание за удар в лицо

В воскресенье в матче ФК "Соккернет" - "Пакри Алексела", состоявшимся в Палдиски, игрок ФК "Соккернет" Алвин Куускмяэ, который и раньше не отличался особо примерных поведением на футбольном поле ударил в лицо судью матча Кристьяна-Эрика Ляяне. Судья вызвал на место проишествия полицию, было возбуждено уголовное дело и Куускмяэ даже принес свои извинения.