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Пожизненнное наказание за удар в лицо

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ФОТО: Reuters / Scanpix

КДК ЭФС на своем заседание вынесла решение по делу об избиении судьи в матче Четвертой эстонской лиги по футболу.

В воскресенье в матче ФК "Соккернет" - "Пакри Алексела", состоявшимся в Палдиски, игрок ФК "Соккернет" Алвин Куускмяэ, который и раньше не отличался особо примерных поведением на футбольном поле ударил в лицо судью матча Кристьяна-Эрика Ляяне. Судья вызвал на место проишествия полицию, было возбуждено уголовное дело и Куускмяэ даже принес свои извинения.

Помогло это не сильно - КДК ЭФС вынес самый жесткий вердикт из всех возможных - пожизненную дисквалификацию.

Решение КДК можно оспорить в Апелляционной комиссии ЭФС, вердикт которой уже дальнейшему обжалованию не подлежит.

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