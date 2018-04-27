Комитет по разведке Конгресса США не нашел доказательств связи между предвыборной командой Трампа и Москвой

Согласно докладу, "никто из допрошенных свидетелей" не предоставил комитету доказательств "связи, сговора или сотрудничества" между предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа и Россией.

При этом в докладе говорится, что "команды Трампа и (его соперницы в президентской гонке Хиллари - ИФ) Клинтон в ходе предвыборной кампании предпринимали неосмотрительные действия и проявили недальновидность" в том, что касалось предположительных попыток Москвы повлиять на результаты выборов.