пятница, 27 апреля 2018 г.
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  • Комитет по разведке Конгресса США не нашел доказательств связи между предвыборной командой Трампа и Москвой

Комитет по разведке Конгресса США не нашел доказательств связи между предвыборной командой Трампа и Москвой

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ФОТО: RONALD MARTINEZ/AFP/Scanpix

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал в пятницу доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Согласно докладу, "никто из допрошенных свидетелей" не предоставил комитету доказательств "связи, сговора или сотрудничества" между предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа и Россией.

При этом в докладе говорится, что "команды Трампа и (его соперницы в президентской гонке Хиллари - ИФ) Клинтон в ходе предвыборной кампании предпринимали неосмотрительные действия и проявили недальновидность" в том, что касалось предположительных попыток Москвы повлиять на результаты выборов.

Кроме того, согласно документу, "комитет не обнаружил доказательств того, что деловая активность Д.Трампа до начала предвыборной кампании создала основу для вмешательства" РФ в американские президентские выборы в 2016 году.

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