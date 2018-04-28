Галерея: оригинальное жилье, переделанное из склада, с приветом от Марка Цукерберга
28 апреля 2018 г., 10:49
В этом австралийском доме, перестроенном из складского помещения, все необычно: от интерьера до граффити на фасаде, пишет портал Kodu.
В австралийском городке Футскрэй выставлено на продажу оригинальное жилище. Недвижимость стоит, в переводе австралийского доллара евро, 770 920 наших денег. Двухэтажное складское помещение перестроено в модный лофт, но главное украшение недвижимости - граффити на фасаде.
На фасаде изображен основатель и собственник Facebook - Марк Цукерберг. Как утверждает homes.nine.com.au, художник изобразил Цукерберга с долей иронии, дополнив его портрет словами: «Виртуально я живу в каждом доме, включая и этот».