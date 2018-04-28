суббота, 28 апреля 2018 г.
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
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  • Галерея: оригинальное жилье, переделанное из склада, с приветом от Марка Цукерберга

Галерея: оригинальное жилье, переделанное из склада, с приветом от Марка Цукерберга

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В этом австралийском доме, перестроенном из складского помещения, все необычно: от интерьера до граффити на фасаде, пишет портал Kodu

В австралийском городке Футскрэй выставлено на продажу оригинальное жилище.  Недвижимость стоит, в переводе австралийского доллара евро, 770 920 наших денег. Двухэтажное складское помещение перестроено в модный лофт, но главное украшение недвижимости - граффити на фасаде. 

На фасаде изображен основатель и собственник Facebook - Марк Цукерберг. Как утверждает homes.nine.com.au, художник изобразил Цукерберга с долей иронии, дополнив его портрет словами: «Виртуально я живу в каждом доме, включая и этот».

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