Галерея: оригинальное жилье, переделанное из склада, с приветом от Марка Цукерберга

В австралийском городке Футскрэй выставлено на продажу оригинальное жилище. Недвижимость стоит, в переводе австралийского доллара евро, 770 920 наших денег. Двухэтажное складское помещение перестроено в модный лофт, но главное украшение недвижимости - граффити на фасаде.

На фасаде изображен основатель и собственник Facebook - Марк Цукерберг. Как утверждает homes.nine.com.au, художник изобразил Цукерберга с долей иронии, дополнив его портрет словами: «Виртуально я живу в каждом доме, включая и этот».