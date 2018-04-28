суббота, 28 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
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  • Фото: торопитесь - на аукционе продается самый настоящий домик Бабы-Яги!

Фото: торопитесь - на аукционе продается самый настоящий домик Бабы-Яги!

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ФОТО: osta.ee

Интернет-аукцион Osta.ee пополнился новым лотом: бревенчатым домиком в Пярнуском уезде, сообщил большую новость портал Kodu.

Эта избушка - абсолютно новое строение, даже окна не успели прорубить! Перевезя это движимое имущество к себе на участок, используйте его как баню, гостевой домик или как дачу, если таковой нет, а земля есть. Можно надстроить второй этаж, оборудовав там спальню и прорубив мансардные окна. 

ФОТО: osta.ee

Этот сруб площадью 3,20 x 3,20 получит тот, кто выложит ни много ни мало - 4800 евро. Немаловажная деталь: самовывоз. Находится избушка в волости Хяэдемеэсте.

ФОТО: osta.ee

Подробности могут находиться ЗДЕСЬ.

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