Сборная Эстонии обыграла Хорватию и сразится за первое место на Чемпионате мира
27 апреля 2018 г., 18:33
В группе В Первого дивизиона хоккейного Чемпионата мира сборная Эстонии обыграла хорватов 5:1 и завтра оспорит с Литвой первое место и путевку в первый подэлитный дивизион.
После первого тайме "Синие" вели с перевесом в две шайбы - Роберт Рооба и Роман Андреев отличились голами. Во втором периоде хорваты гол отквитали, но Рихо Эмбрих восстановил разницу в счете, а в третьем периоде отличились Роберт Аррак и снова Эмбрих.
После этой победы Эстония набрала 10 очков после четырех встреч и сыграет завта за первое место с литовцами, у которых девять очков после трех игр.