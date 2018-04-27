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  • Сборная Эстонии обыграла Хорватию и сразится за первое место на Чемпионате мира

Сборная Эстонии обыграла Хорватию и сразится за первое место на Чемпионате мира

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ФОТО: iihf.com

В группе В Первого дивизиона хоккейного Чемпионата мира сборная Эстонии обыграла хорватов 5:1 и завтра оспорит с Литвой первое место и путевку в первый подэлитный дивизион.

После первого тайме "Синие" вели с перевесом в две шайбы - Роберт Рооба и Роман Андреев отличились голами. Во втором периоде хорваты гол отквитали, но Рихо Эмбрих восстановил разницу в счете, а в третьем периоде отличились Роберт Аррак и снова Эмбрих.

После этой победы Эстония набрала 10 очков после четырех встреч и сыграет завта за первое место с литовцами, у которых девять очков после трех игр.

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