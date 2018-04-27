Сборная Эстонии обыграла Хорватию и сразится за первое место на Чемпионате мира

После первого тайме "Синие" вели с перевесом в две шайбы - Роберт Рооба и Роман Андреев отличились голами. Во втором периоде хорваты гол отквитали, но Рихо Эмбрих восстановил разницу в счете, а в третьем периоде отличились Роберт Аррак и снова Эмбрих.