McDonald’s объявил о повышении зарплат: сколько теперь будут получать работники?

Зарплата в McDonald’s зависит от должности, но портал db.lv узнал, что средняя зарплата работника кухни к концу года составит 700 евро брутто, передает Rus.TVNET .

McDonald’s подчеркивает, что является гибким работодателем, потому что принимает на работу разные поколения: от школьников до людей 50+. Впрочем, представители предприятия уточнили, что школьники принимаются на работу на кухню ресторана быстрого питания лишь на летний период. Студентов же в качестве работников ждут в McDonald’s на протяжении всего года.