пятница, 27 апреля 2018 г.
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Работа
  • McDonald’s объявил о повышении зарплат: сколько теперь будут получать работники?

McDonald’s объявил о повышении зарплат: сколько теперь будут получать работники?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: JOE RAEDLE/AFP/Scanpix

Cеть быстрого питания McDonald’s на летний сезон объявила о 350 вакансий в Балтии и о повышении средней зарплаты всех работников ресторанов на 12%.

Зарплата в McDonald’s зависит от должности, но портал db.lv узнал, что средняя зарплата работника кухни к концу года составит 700 евро брутто, передает Rus.TVNET.

McDonald’s подчеркивает, что является гибким работодателем, потому что принимает на работу разные поколения: от школьников до людей 50+. Впрочем, представители предприятия уточнили, что школьники принимаются на работу на кухню ресторана быстрого питания лишь на летний период. Студентов же в качестве работников ждут в McDonald’s на протяжении всего года.

Также целевой аудиторией предприятия являются молодые мамочки, которые хотят работать, но им необходим гибкий график.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ