До и после: безликие этажерки от IKEA стали украшением гостиной

Обставляя новый дом, его хозяйка для начала купила в IKEA непритязательные стеллажи, но вскоре поняла, что они только портят интерьер. Но выход был найден, пишет Kodu.
Женщина по имени Тоня Сатфин начала жизнь сначала: новый дом, новая мебель, новая пустая гостиная... Пора браться за ее обустройство! Тоня купила в IKEA два стеллажа и подставку под телевизор серии VITTSJÖ. Когда предметы мебели были доставлены домой и расставлены в гостиной, сразу стало ясно - что-то не так!
«Открывшаяся моим глазам картина была удручающей», - рассказала Сатфин. Она вспомнила, что видела в интернете немало фотографий предметов мебели из IKEA, которым различными способами придали новый вид.
Было решено соединить все три предмета деревянными полками и покрасить. Домашняя умелица выполнила все работы сама, только доски пришлось распилить в мастерской. Посмотрите - результат говорит сам за себя!
«Получился отличный стеллаж! Нужно было только придумать, как превратить три вещи в одну», - написала домашняя мастерица в своем блоге.