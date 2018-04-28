суббота, 28 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

До и после: безликие этажерки от IKEA стали украшением гостиной

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: happygohome.com

Обставляя новый дом, его хозяйка для начала купила в IKEA непритязательные стеллажи, но вскоре поняла, что они только портят интерьер. Но выход был найден, пишет Kodu. 

Женщина по имени Тоня Сатфин начала жизнь сначала: новый дом, новая мебель, новая пустая гостиная... Пора браться за ее обустройство! Тоня купила в IKEA два стеллажа и подставку под телевизор серии VITTSJÖ. Когда предметы мебели были доставлены домой и расставлены в гостиной, сразу стало ясно - что-то не так! 

«Открывшаяся моим глазам картина была удручающей», - рассказала Сатфин. Она вспомнила, что видела в интернете немало фотографий предметов мебели из IKEA, которым различными способами придали новый вид.  

Мебель из IKEA до переделки.

ФОТО: happygohome.com

Было решено соединить все три предмета деревянными полками и покрасить. Домашняя умелица выполнила все работы сама, только доски пришлось распилить в мастерской. Посмотрите - результат говорит сам за себя! 

Мебель из IKEA после переделки.

ФОТО: happygohome.com

«Получился отличный стеллаж! Нужно было только придумать, как превратить три вещи в одну», - написала домашняя мастерица в своем блоге.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ