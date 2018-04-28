До и после: безликие этажерки от IKEA стали украшением гостиной

Женщина по имени Тоня Сатфин начала жизнь сначала: новый дом, новая мебель, новая пустая гостиная... Пора браться за ее обустройство! Тоня купила в IKEA два стеллажа и подставку под телевизор серии VITTSJÖ. Когда предметы мебели были доставлены домой и расставлены в гостиной, сразу стало ясно - что-то не так!

«Открывшаяся моим глазам картина была удручающей», - рассказала Сатфин. Она вспомнила, что видела в интернете немало фотографий предметов мебели из IKEA, которым различными способами придали новый вид.

Мебель из IKEA до переделки. ФОТО: happygohome.com

Было решено соединить все три предмета деревянными полками и покрасить. Домашняя умелица выполнила все работы сама, только доски пришлось распилить в мастерской. Посмотрите - результат говорит сам за себя!

Мебель из IKEA после переделки. ФОТО: happygohome.com