Забастовка в LOT: скажется ли она на авиарейсах Nordica?

«Мы, конечно, слышали о предупреждении о забастовки, но нам не поступало никакой официальной информации из главного офиса LOT. Поэтому сложно сказать, может ли она сказаться на нас и в какой мере. Она определенно не повлияет на рейсы Nordica», - сказал BNS директор по маркетингу и коммуникации Nordica Тоомас Уйбо.

Во вторник сотрудники польской авиакомпании LOT, требующие повышения зарплат, начинают бессрочную забастовку. «Мы будем бастовать до тех пор, пока требования работников не будут выполнены», - сказала в пятницу президент одного из представляющих работников профсоюзов Моника Желязик.

Работники авиакомпании провели голосование по вопросу организации забастовки. Из 1600 сотрудников в голосовании приняли участие 900, из них 800 проголосовали за объявление забастовки. По сообщению профсоюзов, причиной являются продолжающиеся три года безуспешные переговоры о зарплатах.