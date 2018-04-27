пятница, 27 апреля 2018 г.
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Самый богатый человек заработал за день 12 миллиардов

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Джефф Безос.

ФОТО: Drew Angerer/AFP

Самый богатый человек в мире Джефф Безос, который является основателем компании Amazon, разбогател на 12 миллиардов после публикации финансового отчета его компании. По информации издания Fortune, он превзошел все ожидания аналитиков Уолл-стрит.

Издание сообщает, что акции компании выросли на 6,3 процента - то есть до 1614 долларов за одну ценную бумагу, передает Korrespondent.

В целом же состояние бизнесмена оценено Bloomberg в 134 миллиарда долларов.

Согласно данным отчета, по итогам первого квартала текущего года прибыль компании Безоса выросла в годовом выражении в 2,25 раза - то есть до 1,62 миллиардов.

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