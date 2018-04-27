Не упустите возможность: в Таллинне стартует сбор опасных отходов
27 апреля 2018 г., 19:54
Уже завтра специальные подвижные станции по сбору опасных отходов начнут в столице объезды для сбора такого рода отходов у физических лиц.
28 апреля подвижные станции будут объезжать Пыхья-Таллинн и Мустамяэ, 29 апреля - Ласнамяэ и Пирита. На следующей неделе, 5 мая - Кристийне и Хааберсти и 6 мая - Кесклинн и Нымме.
Отходы будут приниматься в следующих количествах:
Более подробная информация в приложении, а также на сайте www.tallinn.ee или по телефону 640 4610 (в выходные дни - по телефону городской помощи 1345).