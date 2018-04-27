пятница, 27 апреля 2018 г.
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Не упустите возможность: в Таллинне стартует сбор опасных отходов

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Старые батарейки.

ФОТО: Пеэтер Ланговитс

Уже завтра специальные подвижные станции по сбору опасных отходов начнут в столице объезды для сбора такого рода отходов у физических лиц.

28 апреля подвижные станции будут объезжать Пыхья-Таллинн и Мустамяэ, 29 апреля - Ласнамяэ и Пирита. На следующей неделе, 5 мая - Кристийне и Хааберсти и 6 мая - Кесклинн и Нымме.

Отходы будут приниматься в следующих количествах:

  • неограниченно аккумуляторы ( в т.ч. автомобильные), батареи и мелкие аккумуляторы;
  • неограниченно электротехнические и электронные отходы (старя бытовая техника);
  • старые лекарства (до 2 кг на клиента)
  • краски, лаки, растворители и клеи (до 10 литров);
  • масла, смазочные материалы (до 20 литров);
  • абсорбенты, фильтрационные материалы, грязные тряпки, защитная одежда и пр. (до 10 кг);
  • садовые яды, остатки удобрений (до 10 кг или литров);
  • фото- и другие бытовые химикаты (до 10 литров) ;
  • моющие вещества (до 10 литров);
  • вещества, содержащие ртуть, в том числе ртутные лампы (до 2 кг);
  • содержащая опасные  вещества или загрязненная ими упаковка, в т.ч. огнетушители (до 10 кг);

Более подробная информация в приложении, а также на сайте www.tallinn.ee или по телефону 640 4610 (в выходные дни - по телефону городской помощи 1345).

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