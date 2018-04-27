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Видео: пенсионеры из «Отрядов Путина» сожгли фото Павла Дурова

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Владимир Путин.

ФОТО: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP/Scanpix

Пожилые активисты движения «Отряды Путина» демонстративно порвали бумаги с распечатанными логотипом Telegram и фотографией его создателя Павла Дурова. 

Пенсионеры потребовали «закрыть, уничтожить» мессенджер, чтобы его «вообще не существовало». Дурова они назвали предателем, потому что он «против России», и посоветовали ему «гореть всю жизнь и сгореть дотла». «Дуров, уймись! Иначе мы придем к тебе. И будет тебе плохо», — добавили активисты, передает Lenta.ru.

В 2017 году "Отряды Путина" 12 раз нападали на штаб Алексея Навального в Краснодаре. Активисты требовали закрыть штаб, так как "Краснодар - город Путина".

Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил ограничить доступ к Telegram на территории России. Спустя три дня Роскомнадзор начал пытаться блокировать мессенджер, который отказался передавать ФСБ ключи шифрования для чтения переписки пользователей. В результате пострадали несколько сторонних сервисов.

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