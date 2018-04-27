Видео: пенсионеры из «Отрядов Путина» сожгли фото Павла Дурова

Пенсионеры потребовали «закрыть, уничтожить» мессенджер, чтобы его «вообще не существовало». Дурова они назвали предателем, потому что он «против России», и посоветовали ему «гореть всю жизнь и сгореть дотла». «Дуров, уймись! Иначе мы придем к тебе. И будет тебе плохо», — добавили активисты, передает Lenta.ru.