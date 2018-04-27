В Нарве переименуют улицы Даумана и Тиймана

Городская управа после письма из президентской канцелярии подготовила проект о переименовании улиц Даумана и Тиймана, поскольку негоже иметь в городе улицы в честь людей, боровшихся против независимости Эстонии, передает Rus.ERR.
В 1983 году в новом микрорайоне Нарвы одну из улиц назвали именем руководителя Нарвского совета солдатских и рабочих депутатов и Нарвского военно-революционного комитета во времена Эстляндской трудовой коммуны Анса Даумана.
В 1974 году улицу Солдина переименовали в честь председателя Нарвского исполкома во времена Эстляндской трудовой коммуны Алберта-Августа Тиймана.
"Эти люди активно участвовали в вооруженной борьбе против независимости Эстонии. Поэтому в историческом и культурном контексте Эстонии имена этих людей в названиях нарвских улиц неуместны", - говорится в проекте постановления о переименовании улиц.