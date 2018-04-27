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Видео: из разбитых Volkswagen сделают чехлы для iPhone 8

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iPhone 7.

ФОТО: REGIS DUVIGNAU/REUTERS

Шведское подразделение Volkswagen совместно с агентством NordDDB выпустит лимитированную серию защитных чехлов для iPhone 8, сделанную из кузовных панелей автомобилей этого бренда, попавших в аварию по вине водителей, которые писали сообщения или разговаривали за рулем, передает Newsru.

"Мы знаем как это бывает: внезапно взял телефон, чтобы позвонить или написать кому-то, однако важно помнить, что вероятность попасть в аварию сразу увеличивается в 23 раза", - цитирует Motorбренд-менеджера стокгольмского офиса VW Юхана Карлссона. По его словам, такой чехол будет "молчаливым напоминанием" о необходимости следить за дорогой.

Видеоролик, наглядно демонстрирующий процесс изготовления такого чехла, опубликован на YouTube-канале VolkswagenSverige.

Всего планируется выпустить 153 чехла. Для их изготовления используют листовой металл от машин, разбитых в первый месяц действия местного закона, запрещающего пользоваться телефоном или смартфоном за рулем.

Цена одного чехла составит 599 шведских крон (около 57 евро). Вырученные от продажи этих оригинальных изделий средства будут переданы благотворительной организации Trafikskadefonden, которая помогает жертвам ДТП.

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