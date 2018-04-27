Видео: из разбитых Volkswagen сделают чехлы для iPhone 8

"Мы знаем как это бывает: внезапно взял телефон, чтобы позвонить или написать кому-то, однако важно помнить, что вероятность попасть в аварию сразу увеличивается в 23 раза", - цитирует Motorбренд-менеджера стокгольмского офиса VW Юхана Карлссона. По его словам, такой чехол будет "молчаливым напоминанием" о необходимости следить за дорогой.