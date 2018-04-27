пятница, 27 апреля 2018 г.
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Домашнее насилие: по всей Эстонии применят практику выселения агрессоров

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Насилие над женщиной.

ФОТО: Diego Cervo/PhanterMedia/Scanpix

Министерство внутренних дел назвало в целом успешным проводившийся в Пярну пилотный проект, в рамках которого в случаях с домашним населением из дома выселялся агрессор, а не жертва, и планирует распространить эту практику на другие регионы Эстонии.

На протяжении четырех месяцев в Пярну проводили пилотный проект, в ходе которого покинуть жилье предлагали агрессору, а не жертве. По словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, проект помог выявить две главные проблемы в борьбе с семейным насилием - это равнодушие окружающих и длительный процесс предоставления запрета на приближение к жертве, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Подобные проекты планируют запустить в первую очередь в Нарве и Йыхви, а также в Раквере и на Сааремаа. За время проекта в Пярнуском уезде зарегистрировали 160 случаев семейного насилия. 

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