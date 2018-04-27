Домашнее насилие: по всей Эстонии применят практику выселения агрессоров

На протяжении четырех месяцев в Пярну проводили пилотный проект, в ходе которого покинуть жилье предлагали агрессору, а не жертве. По словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, проект помог выявить две главные проблемы в борьбе с семейным насилием - это равнодушие окружающих и длительный процесс предоставления запрета на приближение к жертве, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".