Фото: кухня, которая неузнаваемо изменилась без ремонта

Хозяйка кухни Шарлотта планировала делать в ней ремонт, но смета оказалась так велика, что от ремонта в обычном понимании этого слова пришлось отказаться. Тогда и созрел план, как полностью изменить надоевшую кухню, не делая серьезного ремонта.

ФОТО: atcharlotteshouse.com

Единственной крупной работой стала замена пола. Вряд ли это можно назвать ремонтом, но шкафы из кухни вынесли и вместо холодной плитки положили уютный дощатый пол.

Сменили и бытовую технику. Это тоже нельзя назвать ремонтом. Шарлотта хотела покрасить дверцы кухонных шкафов, но когда она поделилась задумкой со знакомыми, ее начали отговаривать от этого трудоемкого занятия. Но женщина настояла на своем: выход она видела только в покраске мебели.

Новая кухня приобрела свежий, живой и приятный вид.

ФОТО: atcharlotteshouse.com