суббота, 28 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото: кухня, которая неузнаваемо изменилась без ремонта

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: atcharlotteshouse.com

В этой кухне не делали большого ремонта, даже мебель не меняли. Однако, как считает портал Kodu, помещение изменилось до неузнаваемости. За счет чего? Давайте посмотрим. 

Хозяйка кухни Шарлотта планировала делать в ней ремонт, но смета оказалась так велика, что от ремонта в обычном понимании этого слова пришлось отказаться. Тогда и созрел план, как полностью изменить надоевшую кухню, не делая серьезного ремонта. 

ФОТО: atcharlotteshouse.com

Единственной крупной работой стала замена пола. Вряд ли это можно назвать ремонтом, но шкафы из кухни вынесли и вместо холодной плитки положили уютный дощатый пол. 

Сменили и бытовую технику. Это тоже нельзя назвать ремонтом. Шарлотта хотела покрасить дверцы кухонных шкафов, но когда она поделилась задумкой со знакомыми, ее начали отговаривать от этого трудоемкого занятия. Но женщина настояла на своем: выход она видела только в покраске мебели.  

Новая кухня приобрела свежий, живой и приятный вид. 

ФОТО: atcharlotteshouse.com

Более подробно о доме Шарлотты можно прочесть ЗДЕСЬ. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ