суббота, 28 апреля 2018 г.
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Фото: в продаже романтическая квартира между Лоо и Лагеди

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ФОТО: KV.EE

Находящаяся в шестнадцати километрах от Таллинна квартира вполне может понравиться человеку, любящему спокойную и размеренную жизнь, пишет портал Kodu. 

Эта своеобразная квартира расположена в дом на четыре квартиры, построенном в 1958 году. Дом с толстыми стенами из бутового камня недавно утеплен и реновирован. В цену квартиры входит и собственный участок земли, примыкающий к дому. 

ФОТО: KV.EE

Для отделочных работ в квартире выбраны высококачественные материалы. Стены частично покрыты обоями, частично оштукатурены. Использован и очищенный плитняк, что отлично смотрится. Отапливается квартира большой красивой печью из красного кирпича, с теплой стеной и каминной топкой, в прихожей и санузле - полы с электроподогревом. В санузле есть окно и установлена принудительная вентиляция. 

ФОТО: KV.EE

Коммунальные платежи разумны, а месторасположение - отличное! Город рядом, а река Пирита и мыза Лагеди - на расстоянии короткой пешей прогулки. Географически дом расположен между Лоо и Лагеди.

Узнать об этой квартире побольше можно ЗДЕСЬ.

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