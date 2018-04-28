Фото: в продаже романтическая квартира между Лоо и Лагеди

Эта своеобразная квартира расположена в дом на четыре квартиры, построенном в 1958 году. Дом с толстыми стенами из бутового камня недавно утеплен и реновирован. В цену квартиры входит и собственный участок земли, примыкающий к дому.

ФОТО: KV.EE

Для отделочных работ в квартире выбраны высококачественные материалы. Стены частично покрыты обоями, частично оштукатурены. Использован и очищенный плитняк, что отлично смотрится. Отапливается квартира большой красивой печью из красного кирпича, с теплой стеной и каминной топкой, в прихожей и санузле - полы с электроподогревом. В санузле есть окно и установлена принудительная вентиляция.

ФОТО: KV.EE

Коммунальные платежи разумны, а месторасположение - отличное! Город рядом, а река Пирита и мыза Лагеди - на расстоянии короткой пешей прогулки. Географически дом расположен между Лоо и Лагеди.